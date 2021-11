Alessandria-Cremonese 1-0, il tabellino.



ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese (72′ Benedetti), Lunetta; Chiarello, Corazza (79′ Kolaj), Arrighini (79′ Palombi). A disp.: Crisanto, Russo, Ba, Beghetto, Bruccini, Orlando, Pierozzi, Ceresia. All.: Moreno Longo.



CREMONESE (4-3-3): Carnesecchi; Crescenzi (76′ Baez), Okoli, Ravanelli, Valeri; Valzania (61′ Di Carmine), Castagnetti (55′ Strizzolo), Fagioli; Zanimacchia (76′ Nardi), Ciofani, Buonaiuto (46′ Gaetano). A disp.: Ciezkowski, Sarr, Meroni, Bianchetti, Bartolomei, Sernicola, Deli. All.: Fabio Pecchia.



Marcatori: Mustacchio



Ammoniti: Parodi (A), Valeri (C), Arrighini (A), Corazza (A), Chiarello (A), Benedetti (A)

Espulsi: –