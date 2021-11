Luca Di Masi, patron dell'Alessandria, a Tuttosport ha parlato della stagione e del mercato: "La classifica, certo, è ancora povera, ma a noi mancano i punti delle prime 5 giornate, in cui, per gioco, avremmo dovuto raccogliere qualcosa in più. Sono quelli che dovremo andare a recuperare, già dalla gara con la Spal, dopo la sosta. Ma dal pareggio a Perugia l'andamento è quello di una formazione con i nostri obiettivi: 4 punti nelle due gare casalinghe con Crotone e Frosinone, che fino al 95' erano sei, a Monza non abbiamo meritato di perdere, contro la Ternana si poteva concretizzare di più nella ripresa. Ma questo è il nostro campionato. Il campionato di una squadra che deve salvarsi. E ci salveremo. Da adesso al mercato ci sono otto gare: hanno il tempo per cambiare e dimostrare il loro valore. Se non accadrà saremo noi a cambiare".