Michele Marcolini non sarà più l’allenatore dell’Alessandria nella prossima stagione: la decisione ormai ufficiale è arrivata al termine del colloquio odierno con il presidente Di Masi. A breve ci sarà una conferenza stampa dove il numero un dell’Alessandria annuncerà il divorzio con l’attuale allenatore del club: "Ci siamo incontrati mezz’ora fa lo ringraziamo moltissimo perché ha lavorato benissimo e ci ha entusiasmato tanto, risultati ottimi da quando è arrivato ma non ci siamo trovati sullo stesso progetto e ci siamo abbracciati. Non era possibile incontrarci".