L’Alessandria Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo alla Reggiana del calciatore Andrea Arrighini. Ad Andrea, 86 presenze e 20 gol in maglia Grigia, tra i grandi protagonisti della promozione in B, il saluto affettuoso e riconoscente della società e di tutta la tifoseria con i migliori auguri per il proseguimento della carriera.