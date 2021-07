Lae la, ma non sono le veline. O meglio, uno lo è stata, ma ora fa un'altra vita. Alessia, che ha da poco ufficializzato il suo addio a Mediaset, ed Elisabetta, che si è goduta le vacanze italiane, hanno infiammato Instagram con due foto... in! L'ex Iena ha accompagnato il tutto con una didascalia: "​Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto “spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa”. Non dirmelo due volte", l'ex velina, invece, ha messo solo la foto, senza parole. Come i suoi followers...