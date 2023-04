Alessia Marcuzzi inaugura ufficialmente e con anticipo la stagione estiva e mostra un super bikini dai toni chiari. La conduttrice e showgirl, reduce dal suo ultimo programma su Rai 2 (Boomerissima), si gode il sole e il mare mostrando un fisico invidiabile. L'ultimo post che la Marcuzzi ha postato su Instagram, dove vanta un nutrito seguito di 5,5 milioni di followers, ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan che la seguono molto appassionatamente. Il fisico che sfoggia Alessia a 50 anni è da urlo! E qualcuno scrive: "Fai sempre girare la testa".



Per quanto riguarda la vita sentimentale, Alessia Marcuzzi, dopo la separazione dal marito, Paolo Calabresi Marconi, la conduttrice si è dedicata solo al lavoro. L'ultimo gossip, riportato da Chi a marzo, riferiva di un flirt con il 32enne ballerino Jody Proietti. In passato, la Marcuzzi è stata sposata con Simone Inzaghi, attuale allenatore dell'Inter, con il quale ha avuto un figlio nato nel 2001, Tommaso.



