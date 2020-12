In auto, di rosso vestita, per la copertina di Grazia.posta le foto sul proprio profilo social del backstage, dove in risalto ci sono le sue lunghissime gambe e un lato b che fa impazzire i suoi follower sui social. Su una, la showgirl scherza e stuzzica: “Ho perso le chiavi”, con Rudypronto a commentare: “Ti apro io!”, al quale la presentatrice ha risposto: “Gretino!”. Di rosso o di nero, con Alessia Marcuzzi sarà un Natale sexy. E, come scrive lei, aggressivo.