Simone Inzaghi è al centro della bufera per i risultati altalenanti con l’Inter. Per quanto riguarda la vita privata, l’ex Lazio è ormai felicemente sposato ma in passato era presenza fissa sui rotocalchi per la sua storia patinata con la showgirl Alessia Marcuzzi. I due hanno anche un figlio insieme, nato nel 2001. Ora la bionda e bellissima presentatrice sta per tornare in tv, a partire da martedì 10 gennaio, quando debutterà con un nuovo programma tutto suo sulla Rai. Negli ultimi anni Alessia si era presa una pausa dal mondo dello spettacolo e si era fatta vedere solo sui social con FOTO, al solito, mozzafiato. Eccola nella nostra GALLERY.