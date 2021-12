Questione di tempo, giorni o al massimo mesi.. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 e secondo quanto raccolto da Calciomercato.com dal quartier generale della Continassa non sono arrivate proposte di rinnovo., una cifra troppo alta per il nuovo corso bianconero. Arrivabene ha avuto l'imput di tagliare i costi e tra gli obiettivi c'è quello di ridurre notevolmente il monte ingaggi, una mossa necessaria per arrivare al pareggio di bilancio.A questo va aggiunta la posizione di Allegri, che pensa a una Juve senza di lui.In campionato ha giocato 10 partite da titolare e 7 da subentrato, nelle ultime 8 solo tre volte ha giocato dal 1', sorpassato prima da De Sciglio poi da Pellegrini. L'idea bianconera è quella di trovargli una squadra a gennaio o al massimo a giugno,Base d'asta 15 milioni di euro.