si affrontano per la quarta volta in questa edizione della Champions League, ma dopo le due sfide nel girone che comprendeva anche Milan e Newcastle e la gara d'andata al Signal Iduna Park, stavolta in palio c'è la finale di Wembley., davanti a noi altri novanta, se non centoventi, minuti di grande calcio.Il panzer ex Werder Brema è confermato al centro dell'attacco cona supporto, dall'altra parte brilla la stella diin cerca della sua seconda finale dopo quella persa contro il Bayern Monaco nel 2020. Gli ex Serie Alavoreranno per rendere possibile la rimonta,invece per regalarsi un'altra finale dopo quella persa nel 2013, ironia della sorte sempre contro i bavaresi.

: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique.: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic.