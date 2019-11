Alex Sandro non si è mai fermato: dodici presenze su tredici per il brasiliano, tutte dal primo minuto. Non ha giocato - una volta - solo per gravi motivi personali, poi c'è sempre stato. Normale che la stanchezza inizi a farsi sentire e non a caso quella di mercoledì sera contro il Genoa è stata una delle partite più sottotono del brasiliano in questa stagione, forse la peggiore fin'ora. Come rivelato da Sarri in conferenza, è Mattia De Sciglio il sostituto designato dell'ex Porto che salterà una delle prossime tre partite prima della pausa: dopo il Torino ci sono Lokomotiv e Milan.



RIENTRO - Quando giocherà dipenderà soprattutto dall'avversario ma Sarri torna ad avere a disposizione una pedina su cui aveva intenzione di puntare molto sin dall'inizio. La stagione di De Sciglio è iniziata da terzino destro: il suo ruolo naturale e quello dove Sarri preferirebbe farlo giocare essendo appunto di piede destro. Si è fermato subito, però, già alla seconda giornata contro il Napoli, con Sarri che da quella parte lanciò prima Danilo e - dopo l'infortunio dell'ex City - Cuadrado. Adesso De Sciglio rientra come vice Alex Sandro ma solo domani dopo la rifinitura mattutina saprà se giocherà al posto del brasiliano nel derby della Mole.



MERCATO - Non solo da Sarri: la stima verso De Sciglio arriva anche dal mercato, tanto che non si placano le voci dalla Francia che vogliono il terzino bianconero sulla lista del PSG di Leonardo per gennaio. I francesi ci avevano provato già alla fine della finestra estiva, decisamente troppo vicini al gong. A gennaio potrebbero fare un altro tentativo con la Juve che è invece interessata a Thomas Meunier. Lo scambio è una suggestione ancora non concretizzata da nessuna delle due società, considerato anche che il belga ​va in scadenza al termine della stagione. Di certo la Juve non può permettersi di cedere un terzino senza acquistare un sostituto all'altezza. La rosa di Sarri è profonda ma là dietro ci sono solo tre laterali difensivi di ruolo. A una cessione (eventuale) dovrà corrispondere un acquisto. Ancora però De Sciglio non ci pensa, adesso vuole solo rientrare: il momento è arrivato.



