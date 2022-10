Alexia Putellas vince il Pallone d'Oro 2022. Si tratta di bis per la spagnola, già vincitrice nel 2021. Nel suo palmares anche l'UEFA Women's Player of the Year e il The Best FIFA Women's Player.



"Grazie a France Football, i membri della giuria. Quando mi ruppi il ginocchio non pensavo fosse possibile vincere, pensavo che fosse ricordato l'Europeo", ha dichiarato la stella del Barcellona che l'ha saltato per infortunio.