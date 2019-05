Il giro d'Europa di Felicevich per trovare una nuova squadra ad Alexis Sanchez continua. E ha fatto tappa anche a Milano. Non solo per parlarne con l'Inter, ma anche per sondare il terreno con la Juventus. C'è stato un incontro, infatti, tra Fabio Paratici e l'agente dell'attaccante cileno, che dopo i continui flirt degli scorsi anni ora però non sembra poter più rientrare nei piani del club bianconero. Che ha registrato la proposta di Felicevich e si è presa tempo per valutarne il profilo, senza lasciare però troppe speranze al procuratore.