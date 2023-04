Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

. L’interruzione avviene dopo quasi sei mesi di digiuno. L’anarchico, posto in regime di reclusione 41-bis dal 5 maggio 2022, aveva iniziato lo sciopero della fame il 20 ottobre dello scorso anno, in protesta contro le condizioni del “carcere duro”. La comunicazione arriva circa 24 ore dopo che la Corte costituzionale aveva lasciato spazio ad una possibile riduzione della pena.. Stando alla Corte costituzionale, ora spetterà al giudice “valutare, caso per caso, se applicare la pena dell'ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva”.”. Così ha scritto Cospito in un modulo prestampato a disposizione dei detenuti, avvisando della sua scelta i vertici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, del carcere di Opera e del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L’anarchico attualmente resta ricoverato all’interno del reparto di medicina penitenziaria dell’Ospedale San Paolo di Milano. La sua alimentazione verrà normalizzata in maniera graduale, sotto il controllo dei medici.Da quanto emerso, nelle scorse settimane Cospito aveva già iniziato ad alleggerire il regime di digiuno al quale aveva deciso di sottoporsi. Ultimamente aveva iniziato ad integrare la sua alimentazione con multivitaminici, parmigiano, latte, pastina in brodo, tè, caffè d’orzo e integratori. Questo è avvenuto dopo che Cospito, in seguito ai sei mesi di digiuno, era dimagrito di 50 kg e dopo il presentarsi di vari problemi neurologici e cardiaci. Nella giornata di ieri, il suo avvocato Flavio Rossi Albertini ha commentato così la salute del suo assistito ai giornalisti: “Non si alimenta come fanno le persone, con pasta, pesce e carne, da 180 giorni. Non avremmo mai pensato che sarebbe giunto vivo al 18 aprile. Ma ha perso la capacità di deambulare e 50 chili di peso”.