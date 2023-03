La stella dell'Aston Villa femminile e della nazionale svizzera Alisha Lehman sta balzando agli onori della cronaca sportiva e non, non solo per le sue gesta in campo e per i suoi dribbling fulminei che l'hanno portata al top, ma anche per una curiosa storia extra-campo.



Alisha è infatti single e ha moltissimi corteggiatori, come da lei stessa confermato, fra cui anche il tennista Petros Tsitsipas, ma data la sua sempre più crescente popolarità c'è un sito internet di contenuti per adulti, My.Club che le ha offerto 100mila dollari per pubblicare lì le sue foto e i suoi video più osé.



Un'offerta a cui Lehman non ha ancora dato risposta, ma che tutti i suoi fans stanno aspettando in vista di una Coppa del Mondo, che si terrà in Australia e Nuova Zelanda quest'estate fra luglio e agosto. La conoscevate? Eccola nella nostra gallery.