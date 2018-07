Spuntano delle dichiarazioni di Alisson. Secondo il Corriere dello Sport il portiere, in partenza da Roma verso Liverpool, avrebbe detto: "Non è stato facile prendere questa decisione. Non sono stati giorni tranquilli. Qui sono stato molto bene, ho molti amici. Ma nelle vita vanno fatte delle scelte valutando l’aspetto professionale. Firmino? Ho parlato con lui. Si sente a casa qui, è molto amato dai tifosi e dai compagni di squadra. Lui è una persona fantastica e mi ha detto che qui sarò felice".