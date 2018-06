Dopo la vittoria del suo Brasile sulla Serbia, Alisson ha parlato alla Gazzetta dello Sport del trasferimento dalla Roma all'Inter di Radja Nainggolan: "Faccio un grandissimo in bocca al lupo a Radja, che sia felice nella sua vita. Lui è un grandissimo professionista, ha fatto il suo percorso a Roma e ha sempre dato tutto. È un peccato che se ne sia andato perché è un grande uomo e un grande giocatore, in campo ha fatto vedere quanto è forte".



SUL BRASILE - "Siamo contenti, il primo obiettivo era passare il turno. Sono state tre partite difficili, contro tre squadre che facevano di tutto per vincere contro il Brasile. Questa comunque è stata la più dura, ho persino sudato. Nelle altre avevamo avuto maggiore controllo. Però loro sono forti, Miranda e Thiago Silva sono stati mostruosi".