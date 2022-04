Va all'asta la maglietta della nazionale argentina indossata da Diego Maradona nel quarto di finale dei Mondiali del 1986 contro l'Inghilterra, la partita della Mano de Dios e del gol del Secolo.



Il responsabile di Sotheby's, Brahm Wachter, non ha escluso che si possa migliorare il record dell'asta fissato nel 2019 a 5,6 milioni di dollari per una maglia indossata dalla leggenda del baseball americano Babe Ruth, alla fine degli anni '20: "Potrebbe esserci molta richiesta sul mercato per questa maglia – ha dichiarato Wachter, come si legge sul Corriere dello Sport - Può andare a un museo, a un club, a collezionista o, forse, a qualcuno che vuole il meglio del meglio".



Sotheby's ha anche deciso di esporre la maglia nella propria sede londinese, presso la New Bond Street Gallery, durante la vendita su Internet, che si svolgerà tra il 20 aprile e il 4 maggio. Il prezzo di partenza è stato fissato a 4 milioni di sterline, pari a oltre 5 milioni di euro. Questo il commento di Hodge dopo la decisione di Sotheby's di indire l'asta: “Sono l'orgoglioso proprietario di questa maglia da oltre 35 anni, da quando Diego e io ci siamo scambiati le magliette nel tunnel dopo la partita. È stato un privilegio assoluto aver giocato contro uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi ed è stato un piacere condividerlo con il pubblico negli ultimi 20 anni al National Football Museum".