L’allenatore del Flamengo, Dorival Silvestre Junior, ha parlato anche di Lucas Paquetà, prossimo acquisto del Milan: 'Un giocatore come Paquetá ha valori importanti. Sa segnare, calcia molto bene e finalizza come pochi nel calcio brasiliano. Assomiglia molto a De Bruyne e Modric, per la mobilità e la partecipazione, sia difensiva che offensiva. Sa dare grande equilibrio. Il Milan? Non ho parlato direttamente con il ragazzo, dopo la trattativa. Questa è una situazione molto ben gestita dal club. Il giocatore non perderà la concentrazione e non modificherà il modo in cui agisce. Sento che è molto concentrato e fiducioso, di voler seguire questa bellissima carriera. Ha tutto per essere un giocatore che segnerà la storia'.