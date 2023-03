Nella capitale si comincia a respirare aria derby in programma domenica prossima 19 marzo alle 18. Non sarà una vigilia come tante, anche se tutte le stracittadine propongono emozioni simili ma con pre-gara ogni volta differenti. Questa volta Lazio-Roma è confronto da zona Champions, un valore aggiunto per i soli due punti che separano le due capitoline. In classifica i biancocelesti hanno quarantanove punti all’attivo e precedono i cugini giallorossi quinti in classifica ma con due punti di ritardo e che ambiscono a quel sorpasso che se fallito aumenterebbe un passivo che sarà sempre più difficile da colmare nel prosieguo del torneo. Lo spirito della vigilia è completamente differente tra le due squadre che in campionato sono reduci da risultati non troppo esaltanti. La Roma deve riscattare il passo falso contro il Sassuolo contro il quale ha subito una umiliante sconfitta casalinga per 4 a 3. La Lazio, dal canto suo, non è andata oltre lo 0 a 0 in quel di Bologna, due punti persi che gli avrebbero consentito di posizionarsi al secondo posto in classifica alle spalle dell’irraggiungibile Napoli e di scavalcare l’Inter ora ad un punto. Non sarà sold out all’Olimpico ma è previsto un quasi pieno con almeno 58mila spettatori con i tifosi biancocelesti più numerosi rispetto a quelli giallorossi che non dovrebbero superare le 25mila presenze. I derby della capitale sinora disputati nella massima serie sono stati 158 e si sono maggiormente colorati di giallorosso per via delle 57 vittorie contro le 41 dei biancocelesti che hanno pareggiato anche 60 volte. Ed ancora, a favore dei giallorossi il bilancio dei gol segnati grazie ai 200 gol fatti rispetto ai 156 subiti. I pronostici della vigilia sorridono ugualmente ad entrambe le formazioni che scenderanno in campo per disputare un derby che i betting analyst considerano da tripla con un modestissimo vantaggio per la Lazio il cui successo, l’1, è proposto a 2,77 a soli due centesimi del 2 a 2,75 e con l’X a 2,98. E’ il laziale Ciro Immobile l’indiziato numero uno a marcare il primo o l’ultimo gol del derby e guida la graduatoria la speciale classifica dei marcatori con un moltiplicatore 6,50, in vantaggio sul secondo indiziato Paulo Dybala a 7,50 con a seguire Tammy Abraham a 8,25, Andrea Belotti a 9,50, Pedro e Jordan Majchrzak a 9,75, Felipe Anderson e Mattia Zaccagni a 10,00 e poi a seguire tutti gli altri.