Manchester City, Tottenham, Brasile, Bayern Monaco e, ora, la Juventus. Amazon si prepara a lanciare un nuovo contenuto originale sulla piattaforma Prime Video, un nuovo capitolo della serie All or nothing e protagonista sarà, secondo tv blog, la Vecchia Signora.



Il club bianconera ha già avuto una sua stagione, quella 17/18, ripresa dalle telecamere, ma di Netflix, in First Team. Ora si entrerà ancora più in profondità in quelle che sono le dinamiche di spogliatoio di casa Juve.