L'allenatore del Siviglia Pablo Machin è tornato a parlare, in conferenza stampa, della decisione dell'attaccante classe '92 Pablo Sarabia di rifiutare il rinnovo di contratto proposto dal club: "Sono felice che sia qui e da parte sua vedo grande coinvolgimento e voglia di rimanere. A me ha detto così. Sono convinto che questa situazione si risolverà presto, lui ha chiesto semplicemente del tempo per riflettere ma rimango ottimista". Il contratto di Sarabia scade a giugno 2020 e ha una clausola di 18 milioni di euro.