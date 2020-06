Ennesimo show in Parlamento di. Oggi a Montecitorio, durante l'esame del(che ha ricevuto il via libera con 256 sì, 159 contrari e 4 astenuti) il deputato ha preso la parola usando parole pesanti contro la magistratura, contro la presidente della Camerae la deputatacostringendo la presidente ad espellerlo dall'aula facendolo portare via di peso. Ecco il video dell'accaduto.

Dl Giustizia, via libera alla Camera. Sgarbi espulso dall'Aula, lo portano via di peso - Video - Open

Il tuo browser non supporta il tag iframe