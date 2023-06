Non mi sorprende. Ha cominciato da una grande, è stato fermo un anno, è andato in Turchia, adesso rientra alla Sampdoria in serie B. C’è chi mi dice: non è l’unico. Prendi, per esempio, Filippo. Ma non è così: Inzaghi aveva allenato la Primavera, vincendo pure, prima di salire nel Milan della serie A.Pirlo no., nemmeno tra i pulcini, e adesso sta tornando indietro. Ho sempre creduto, e ancor di più credo oggi, che. Così come penso che affidargli unavincente, e ancora dotata di Ronaldo, sia stata, quando ancora si credeva in odore di santità calcistica. Tuttavia constatare, a dispetto delle sue ambizioni, chee sono, per tutti, irrinunciabili, va ascritto a suo merito. Non so che idea di calcio abbia sviluppato, non so se raggiungerà l’obiettivo della serie A (la Sampdoria viene da un’annata terrificante e partirà comunque da un meno quattro), ma so cheAlla Juve, Pirlo ne ha avuta fin troppa, con sistemi di gioco spesso sconclusionati e interpreti, vedi la meteora, non all’altezza. Però in B si può provare e rischiare di più perchè il campionato è lungo, volubile, strano e, a volte, del tutto incomprensibile.