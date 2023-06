I colpi di scena, nel calciomercato, sono sempre dietro l'angolo ma ormai, salvo clamorosi ribaltoni, Andrea Pirlo si può considerare il nuovo allenatore della Sampdoria. Il nome del mister blucerchiato, in questi giorni, non era mai emerso in maniera decisa nella lista dei nomi papabili per la panchina blucerchiato. Eppure, la sua candidatura era sempre rimasta appena sotto al pelo dell'acqua, sempre citato tra i possibili candidati come outsider. Almeno sino all'ultima accelerata.



CONTRATTO - La Sampdoria ha pensato a lungo al compagno di tante battaglie di Pirlo, Fabio Grosso. I tentennamenti e le riflessioni dell'ex Frosinone, però, non hanno entusiasmato il club. Ieri era in programma un incontro tra Radrizzani e Grosso, un summit che però non è mai avvenuto. Da Corte Lambruschini hanno deciso di virare su un altro profilo, l'indecisione di Grosso e la possibilità di un suo rifiuto hanno spinto la Samp ad abbandonare questa pista. Con Pirlo invece l'intesa è stata immediata: contratto biennale con opzione per il terzo, progetto interessante per l'allenatore, desideroso di mettersi in discussione in Italia con una prospettiva seria dopo l'esperienza in Turchia, e feeling con la nuova proprietà.