Alla Roma serve l'impresa contro gli 'invincibili' del Bayer Leverkusen, pericolo Schick nelle quote per il gol

Dopo aver raggiunto la quarta semifinale europea consecutiva, lavuole la terza finale. Due match per sbarcare a Dublino e alzare la coppa, sfumata lo scorso anno contro il Siviglia. Ma lo scoglioè altissimo, come testimoniano gli analisti, che offrono tra 3,54 e 3,55 la vittoria dei giallorossi nella gara d'andata all'Olimpico. I bookie, dunque, puntano sui neo campioni di Germania, ancora imbattuti in stagione: il colpo dei tedeschi in trasferta si gioca a 2,05, mentre il pari è in lavagna a 3,40. Ancor più squilibrato il confronto in ottica passaggio turno, con Xabi Alonso in vantaggio 1,33 a 3,30.

De Rossi è chiamato a ribaltare i pronostici, come già successo nei quarti contro il Milan. L'ultimo precedente, però, incoraggia la Roma, che lo scorso anno eliminò in semifinale proprio il Bayer, vincendo 1-0 in casa e pareggiando 0-0 in Germania. Questa volta i bookie si aspettano più reti: Over avanti a 1,77 sull'Under, proposto a 1,90, Goal (1,73) sul No Goal (1,97). In pole a 2,75 tra i possibili marcatori c'è il grande ex Patrik Schick, che dopo la deludente avventura in giallorosso, ha trovato gol e continuità al Bayer. De Rossi dovrebbe recuperare Romelu Lukaku, che ha segnato sette gol in nove partite contro squadre tedesche nelle principali competizioni europee: un altro centro - l'ottavo in questa Europa League - vale 3,25.