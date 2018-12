L'Uruguay ha sempre sfornato grandi talenti nel mondo del pallone e la nuova generazione non è da meno. Da Rodrigo Bentancur a Lucas Torreira sono tanti i giovani uruguaiani che stanno esplodendo nei grandi club, ma occhio a Nahitan Nandez, il meno conosciuto per chi non guarda assiduamente il calcio sudamericano, ma probabilmente il più promettente in chiave futura.

- Si, avete capito bene. Più forte di Bentancur che sta scalando le gerarchie nella(sulla carta) più forte di tutti i tempi, ma anche di Torreira, esploso in Serie A alla Sampdoriaper poi consacrarsi quest'anno all'Arsenal dove tutti sono pazzi per lui. Per chi non lo conoscesse, Nandez nasce il 28 dicembre 1995 a Maldonado, una città di 55mila abitanti, situata a poco meno di 100 km da Montevideo, capitale dell'Uruguay. Dopo aver iniziato in piccole realtà locali,, che l'acquista quando ancora non ha nemmeno compiuto la maggiore età., ex giocatore della Juventus all'epoca responsabile del settore giovanile, il quale subito lo promuove in prima squadra.prima del suo passaggio alnel 2017. Diventato anche capitano della sua nazionale Under 20, viene inserito nella Nazionale maggiore da, con la quale ha collezionato 20 presenze e un Mondiale, quello in Russia, giocato ad altissimo livello.- Nandez è unico per le use caratteristiche., dotato della necessaria cattiveria per recuperare quanti più palloni possibili,, che gli consente di essere play-breaker e play-maker allo stesso tempo. Questa sua polivalenza tattica lo rende, senza considerare le sue caratteristiche da leader in mezzo al campo. Altra cosa già detta, ma che vale la pena ripetere, è che stiamo parlando di un classe '95 che pensa e agisce da veterano. Nella finale recentemente persa contro il, dove l'uruguagio ha messo a segno un assist formidabile per, nonostante i crampi che già al 90' gli stavano dando delle noie, ha combattuto come un forsennato per i restanti tempi supplementari, occupando l'intera fascia destra, dopo l'espulsione di Barrios. Questa partita rende bene l'idea del calciatore con cui abbiamo a che fare.- Nonostante in molti si siano accorti di lui e sia corteggiato da diverse squadre europee, "" ha più volte ribadito di voler restare ancora al Boca Juniors.. Più volte è stato seguito da squadre italiane nell'arco della sua carriera, l'ex patron del Palermoe forse, mai come in questo momento, l'Italia potrebbe rappresentare la rampa di lancio ideale per il volto nuovo del calcio uruguaiano.