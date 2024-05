Una serata storica per Bergamo, i bergamaschi e i tifosi della Dea. Un sogno, un traguardo, un obiettivo chiamato finale, la prima in Europa della storia: l’di Gian Pierosi gioca l'epilogo di Dublino, previsto per il 22 maggio,nella sfida interna del Gewiss Stadium di Bergamo, contro l'di Jean-Louis, valida per ilsi riparte dal pareggio per 2-2 maturato in Francia, ai nerazzurri serve battere i francesi per entrare nella leggenda e affrontare la vincente di Bayer Leverkusen-Roma.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Atalanta-Olympique MarsigliaMusso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. GasperiniPau Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi, Merlin; Clauss, Veretour, Kondogbia; Ndiaye, Aubameyang, Harit. All. GassetJesus Gil Manzano (SPA)