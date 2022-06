Ce l'avete presente il twerk, no? La danza provocatoria in cui la ballerina scuote i fianchi su e giù velocemente sul proprio asse verticale, creando così un tremolio sulle natiche. Quella di Miley Cyrus, per intenderci. Ecco, la bella Claudia, polacca, compagna del calciatore dello Spezia Jakub Kiwior, lo fa a livello agonistico. E' infatti campionessa della Germany Twerk Competition del 2017 e semifinalista agli Europei dell'anno successivo. Dando un'occhiata ai suoi social, ci si rende conto di come la disciplina in questione sia ben più di un semplice balletto...



