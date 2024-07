Juventus, Huijsen dà l'arrivederci: via libera per Todibo

Dean Huijsen saluta la Juventus. Il difensore olandese naturalizzato spagnolo (classe 2005) scrive in un post su Instagram: "Sono arrivato a sedici anni a Vinovo con il cuore pieno di speranza e di emozione, con il sogno di indossare un giorno la maglia della prima squadra. Ho conosciuto un club grandioso e persone fantastiche che mi hanno aiutato nel mio percorso e che ringrazierò sempre per tutto quello che mi hanno trasmesso.Grazie a tutti i tifosi che hanno sempre creduto in me. Avrei voluto dimostrare ancora di più quello che sono capace di fare giocando all’Allianz, ma la vostra passione e il vostro amore per questa maglia mi hanno comunque spinto a dare il massimo, sempre.

Grazie per avermi accolto, sostenuto e per aver condiviso con me gioie e dolori. La Juventus resterà sempre una parte fondamentale del mio cuore e della mia vita.Questo non è un addio definitivo, ma un arrivederci. Continuerò a seguire e a tifare per voi, ovunque il mio percorso mi porterà.Con affetto e gratitudine".IN PREMIER - Huijsen è pronto a trasferirsi al Bournemouth per 15 milioni di euro più 3 milioni di bonus, con la Juventus che si riserva un diritto di riacquisto. Nel club inglese ritrova il dirigente portoghese Tiago Pinto, che lo aveva portato alla Roma con la formula del prestito nello scorso mercato di gennaio.

ORA TODIBO - A questo punto Cristiano Giuntoli può sferrare l'assalto decisivo a Jean-Clair Todibo. I bianconeri hanno già in tasca un accordo col difensore francese (classe 1999 ex Barcellona) e adesso stanno cercando l'intesa pure con il Nizza, che apre alla formula del prestito con obbligo di riscatto. Ormai è solo una questione di tempo e Thiago Motta avrà il suo nuovo centrale per fare coppia con il brasiliano Gleison Bremer.