. Grande promessa dell'atletica leggera, il calcio era solo sullo sfondo.. Il signor Jean-Hermann era un ivoriano andato in Germania per imparare la lingua con l'obiettivo di insegnarla ai suoi connazionali. Ma a casa non rientrerà più, rimane a Stoccarda dove si sposa con Birgit. Il piccolo Serge si divide tra atletica e calcio (a 12 anni andrà allo Stoccarda), corre come un fulmine e anche oggi quando parte non lo prendono più. Per informazioni chiedere alla difesa del Lione, che ieri sera è crollata nella semifinale di Champions contro il Bayern Monaco.- L'uomo giusto al posto giusto, come quando Wenger lo pesca nelle giovanili dello Stoccarda a 16 anni e lo porta all'Arsenal per 100mila euro.. E' in rampa di lancio, entusiasta di allenarsi insieme al suo idolo: "Un giorno guardi Ozil in tv con i tuoi amici, due anni dopo prendi un caffè insieme a lui". Unbelievable. Gnabry vive un sogno ad occhi aperti: "E' difficile ricordarti chi sei", a tenerlo con i piedi per terra ci pensa il compagno Mertesacker, semprelì vicino a Serge a ricordargli che bisogna lavorare sodo.- Poi, la sliding door: in una gara di Champions nel 2013-14 si fa male al ginocchio. Sembra solo un'infiammazione,. Serge perde fiducia e un'altra stagione (una sola presenza). L'avventura in Inghilterra finisce, Gnabry rifiuta il rinnovo con l'Arsenal e fa le valigie. Si torna nella "sua" Germania.- Il Werder Brema lo paga 7 milioni di euro,. Bassa, bassissima per un talento del genere. Il Bayern non ci pensa due volte e oggi si ritrova un campione che vale almeno quattro volte tanto.- Prima però Serge è passato sotto la cura Nagelsmann, all'Hoffenheim: "Uno dei migliori allenatori al mondo, sentivo che con lui avrei potuto migliorare". E non si sbagliava: 22 presenze, 10 gol e una storica qualificazione in Champions League.il punto più alto, oltre alla doppietta di ieri, sono i quattro gol (più un assist) rifilati al Tottenham nella fase a gironi. Protagonista assoluto della Champions, Serge ha fatto altri due gol al Chelsea e un'altra rete al Barça nello storico 8-2 nei quarti. 9 gol, solo Lewandowski e Haaland hanno segnato più di lui. Gnabry ha trascinato il Bayern in finale, e ora vuole prendersi quella Champions.