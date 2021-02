Viaggiare alla velocità della luce e come nei libri di fantascienza non sembra essere più un'utopia.. Il vero ideatore di questa tecnologia avveniristica però è il miliardario Elon Musk, l’imprenditore di origini sudafricane già nel 2014 ipotizzava questa rivoluzione nel mondo dei trasporti, studiando i treni Maglev che viaggiano in Cina e Giappone, il paese del Sol Levante è noto per possedere il Superconducting Maglev Shinkansen, ad oggi il treno più veloce al mondo.Per il momento si tratta solo di studi e test, poiché questa rivoluzione avrà bisogno di almeno dieci anni per poter essere ultimata e sperimentata negli Stati Uniti, ma anche l’Italia grazie al lavoro di Paolo Barletta è pronta ad abbracciare il progetto e portare Hyperloop nello stivale.La sfida intrapresa da Virgin non riguarda soltanto la velocità ma anche l’impatto ecologico che questi treni avranno sull’ambiente: “. Queste le parole di Jay Walder, il visionario amministratore delegato di Virgin che lo scorso novembre, poco distante da Las Vegas, ha dato il via al primo test di una capsula Hyperloop con passeggeri a bordo: 500 metri percorsi all'incredibile velocità 400 km/h, bassa rispetto a quella del progetto finale ma solo a causa della brevità del tragitto.Il progetto ha raccolto centinaia di milioni di euro in tutto il mondo, si stanno progettando tratte Hyperloop in India, e negli Emirati Arabi, dove gli ingegneri sono al lavoro per collegare Abu Dhabi a Dubai in 12 minuti. Walder è al lavoro anche con l’Unione Europea:ha spiegato il manager, e questo progetto targato Virgin e Musk sembra essere il cambiamento di cui abbiamo bisogno.