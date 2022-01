proprio sul finire del 2021 e pochi minuti prima della scadenza dell'ultimatum fissato per la mezzanotte del 31 dicembre,. La cui immagine e reputazione è stata mantenuta intatta dalla permanenza nella categoria del club campano, che da- in coincidenza con la riapertura degli istituti bancari - sarà ufficialmente passato di mano. Il tempo di verificare il versamento del 5% di caparra dovuto per convincere i rappresentanti del Trust che gestiva la società della veridicità della proposta di acquisto e poi(foto Ansa)- 43 anni, nato nella provincia di Napoli,capace di espandersi nel tempo sul territorio italiano con l'apertura di oltre 60 sedi., azienda impegnata nel campo dell'informazione, soprattutto a livello finanziario. Per Iervolino inizia ora una nuova avventura, nel mondo del calcio: nella serata di ieri i trustee della Salernitana, Paolo Bertoli e Susanna Isgrò, hanno trasmesso alla FIGC la comunicazione dell'accettazione della proposta del nuovo patron, che ha fornito le garanzie necessarie anche attraverso il pagamento della caparra da 500.000 euro.- Per l'acquisto della società campanaIervolino ha voluto rilasciare anche le sue prime parole da proprietario: "In ogni mio progetto ho sempre messo grande entusiasmo ed accadrà anche in questo progetto calcistico. Sono innamorato di Salerno, voglio costruire un rapporto osmotico con la città. Ho costruito un rapporto fraterno a Salerno con l’avvocato Lello Ciccone, mio grande amico. Punterò sui giovani e sulla crescita del club".