I primissimi rumors rivelati dall’inchiesta de L’Equipe sul ruolo del fondo speculativo statunitense nel Lille e sui rapporti col Diavolo - di cui detiene la proprietà dal 2018 dopo la non indimenticabile parentesi legata al faccendiere cinese Yonghong Li - hanno trovato conferme autorevolissime da Oltreoceano, con l’agenzia Reuters prima e il canale televisivo Bloomberg poi che, per la cessione del club rossonero al fondo con base in Bahrein Investcorp.- Ma cosa rappresenta Investcorp nel mondo della finanza internazionale?diversificati in tre continenti diversi, sei classi di attività e molte linee di prodotti. Ha diverse divisioni: non solo hedge fund, anche private equity e real estate. Nel gennaio 2022, Investcorp ha pubblicato il suo Responsible Business Report 2021 che delinea i punti principali in merito al suo impegno in campo ambientale, sociale e di governance (Esg) per il 2021 e le iniziative specifiche che l’azienda ha attuato per raggiungere questi obiettivi.managing director di Investcorp European Real Estate, a Il Sole 24 Ore il 24 marzo si era espresso così riguardo agli investimenti italiani: “(oltre che con Dainesi, ndr)e nel tempo il mercato ha confermato di essere dinamico e con significative opportunità. Continuiamo a vedere l'Italia e l'Europa come una regione prioritaria per i nostri investimenti nel real estate”. Come dimostra anche l'acquisizioni di importanti immobili sia a Milano che a Roma.(foto Arabianbusiness.com)Attualmente è il presidente di Bank Sohar, precedente presidente della Banca Nazionale dell'Oman ed è stato il più giovane e più a lungo capo nativo della Royal Air Force dell'Oman, essendo entrato come pilota di caccia.