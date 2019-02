, fondo di private equity di Honk Hong, dopo averha debuttato anche in Cda inserendo due suoi uomini:, che ne è anche managing director, e come business primario ha quello tipicamente da fondo di private equity di comprare partecipazioni e poi capitalizzare una volta creato valore. Con particolare focus sul settore “consumer” che è tra quelli in più rapida ascesa in un paese come la Cina che prova a costruirsi una forte domanda interna, ma anche su finanza e sport. Ma non solo, LionRock Capital si propone anche come società specializzata in strategia, finanza e corporate governance.Sul sito lionrockcapitalhk.com sono presenti informazioni sulle partecipazioni finanziarie del gruppo, seppur non sia indicato qual è l’ammontare delle stesse e nemmeno la dotazione del fondo.e in un segmento di business legato sempre ai trasporti anche in Hailo (che in Italia conosciamo come MyTaxi con cui si è fusa un paio di anni fa) e Go.Jek sul mercato indonesiano. Poi c’è la catena di caffetterie/pasticcerie Gourmet Master e altre partecipazioni nel settore immobiliare.Ad eccezione di MyTaxi si può ragionevolmente dire cheche LionRock Capital inserisce nel suo portafoglio odierno e che sul sito viene presentata e descritta così, come l’unica società a non essere mai andata in Serie B:L’altro elemento che vale la pena sottolineare è che, secondo quanto riportato dal database finanziario crunchbase.com il gruppoL’operazione più grande, prima di quella nel nostro calcio, è il round d’investimento da 35 milioni di dollari nella piattaforma di vendita online di materiale d’arredamento Meilele. Tutto il resto è stato per controvalore parecchio inferiore rispetto al costo del subentro a Thohir. E praticamente tutto concentrato geograficamente nell’economia cinese o asiatica.L’ultima di un certo rilievo è stata su Ypx Cayman Holdings, catena di ristorazione dove Daniel Tseung siede anche nel consiglio d’amministrazione.. Ha studiato a Princeton e si è specializzato ad Harvard. Nei suoi oltre 20 anni di carriera nel settore finanziario ha lavorato prima in GE Capital, sempre nel settore private equity, dal 1997 al 2000. Nel biennio 1993-95 è stato in DE Shaw, un hedge fund internazionale. Ha fatto parte di svariati consigli di amministrazione, da Gourmet Master a RCN Corporation, società di telecomunicazioni statunitense., dopo 14 anni in Credit Suisse con base Cina. Formatosi a Cambridge, ha lavorato precedentemente anche per DE Shaw e Morgan Stanley.Con la loro presenzastessa:1. Zhang Kangyang (President)2. Alessandro Antonello (CEO Corporate)3. Giuseppe Marotta (CEO Sport)4. Ren Jun5. Yang Yang6. Mi Xin7. Zhu Qing8. Daniel Kar Keung Tseung (from ISC)9. Tom Pitts (from ISC)In un’intervista concessa a Inter TV il nuovo azionista di pesoha sottolineato:“L'Inter è uno dei club più famosi al mondo con oltre 110 anni di risultati eccezionali. LionRock non vede l'ora di sfruttare i suoi rapporti con gli imprenditori di tutto il mondo per far crescere la società sia a livello nazionale che internazionale".Una grossa incidenza, però, la hanno i contratti di sponsorizzazione con la controparteattestavano: “Mentre aumentiamo il volume di accordi di sponsorizzazione e diritti dei media con controparti in Cina, potremmo anche incontrare difficoltà nell’ottenere i pagamenti a noi dovuti a fronte di tali accordi a causa dellePartendo dal presupposto che è difficile, in termini assoluti, che un fondo di Private Equity di dimensioni medio-piccole possa aiutare economicamente una conglomerata da oltre 30 miliardi di dollari di fatturato annuo.