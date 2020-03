Allan è davvero in uscita dal progetto Napoli per giugno. Perché il centrocampista brasiliano ha perso posizioni con l'arrivo di Rino Gattuso, al di là di allenamenti blandi e più di qualche prestazione sotto tono; il brasiliano durante il mercato di gennaio è stato accostato alla Juventus perché il suo legame con Maurizio Sarri è molto forte, non a caso è stato proposto ai bianconeri quando è andato via Emre Can come opportunità di fine mercato a condizioni economiche favorevoli rispetto a un anno fa.





LA RISPOSTA - In realtà, da parte propria la dirigenza bianconera ha immediatamente rallentano e declinato l'occasione Allan a gennaio. Il prezzo era comunque vicino ai 40 milioni di valutazione, De Laurentiis non vuole fare alcuno sconto (come per Koulibaly & co in vista del prossimo giugno) e così si è bloccata l'operazione che il giocatore avrebbe certamente avallato. Sarri ne ha preso atto e non ha fatto richieste precise, sapendo anche del ritorno di Khedira. Ma al momento, anche per giugno Allan e la Juve non sono in contatto diretto. Con buona pace dell'allenatore che certamente lo ha valorizzato più di tutti.