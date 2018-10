Semplicemente straordinario., perché il centrocampista brasiliano - ormai da più di un anno e mezzo protagonista eccezionale in azzurro - ha regalato una. Corre, rincorre, non si ferma un attimo e non teme nessuno: l'uomo giusto al posto giusto, Allan è in decollo definitivo con la gestione Ancelotti dopo l'ottimo lavoro fatto da Sarri con lui.- Pensare che: primavera del 2012, il ragazzo gioca nel Vasco da Gama, ha solo 21 anni ma intriga eccome anche grazie alle prestazioni nella Seleçao Under 20.sul più bello: Allan finisce all'Udinese per la stessa cifra, capolavoro dei Pozzo ma soprattutto del Napoli che lo comprerà nel 2015.E oggi non ha nessuna intenzione di privarsene:. Una contromossa ai corteggiamenti partiti da Liga e Premier, il Napoli si tiene strettissimo Allan, pienamente coinvolto nel progetto. Spaziale, anche nell'Europa che conta.