L'avventura diall'è da considerarsi conclusa. Già ieri The Sun riportava la notizia della volontà del club e del calciatore di dirsi addio a fine stagione . Oggi Repubblica rilancia addirittura, che scadrebbe nel 2023. Nel frattempo lamonitora questa situazione perché tra i candidati per rinforzare il centrocampo c'è proprio l'ex Napoli, che agli ordini di, all'ombra del Vesuvio, trovò la sua consacrazione.Arrivato a Toffees nel 2020, le sue prestazioni non si sono mai ripetute ai livelli visti in ItaliaL'anno scorso era titolare nello schieramento di Ancelotti, ma accusò a metà stagione alcuni problemi muscolari che gli fecero saltare ben 13 partite. Quest'anno, con Frank Lampard in panchina, il suo rendimento - come di tutta la squadra, impantanata al 16° posto in classifica - è stato spesso oggetto di critiche e, mettendolo di fatto sul mercato.Il club biancoceleste lo ha messo nella lista dei. Soprattutto se il percorso di Sarri sulla panchina delle aquile continuerà, per Allan sarebbe una sorta di ritorno alle origini, calandosi in un sistema di gioco che già conosce alla perfezione. E la società potrebbe così reinvestire i soldi del Sergente per altri profili, altrettanto necessari alla rifondazione della rosa., perché al momento non c'è nulla oltre l'interessamento. Ma se lo svincolo anticipato dovesse concretizzarsi, la strada per farlo arrivare a Roma sarebbe senz'altro un po' meno impervia.