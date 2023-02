Paura a Sanremo. Intorno alle ore 17 di venerdì 10 febbraio in una vis del centro è stato trovato un pacco che conteneva una scatola di polvere da sparo, dei proiettili e una miccia. Il pacco è stato ritrovato a terra vicino a un motorino parcheggiato, a circa 500 metti dall’Ariston.



L’ALLARME - A trovarlo è stato un agente di Polizia, gli artificieri hanno già prelevato tutto dopo l’allarme dato ai palazzi lì vicino. Secondo le autorità, però, non ci sarebbero mai stati rischi di esplosione perché al pacco sarebbe mancata una componente per renderlo esplosivo.