La canottiera bianca indossata da Leo Gassman nella serata di ieri è diventato un caso. Il cantante doveva presentarsi sul palco con una giacca sopra ma all’ultimo non ha potuto indossarla perché era marchiata da uno sponsor.



Così il cantante si è presentato in canottiera, look non condiviso dalla stylist, che sui suoi profili social ha chiarito: “Mi dissocio completamente dal look di Leo. Non avrei mai mandato un'artista in canotta sul palco e lo sapete. C'era una bellissima giacca originariamente e tanti altri look”.