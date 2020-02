Niente partita contro il Napoli femminile per il Lady Granata Cittadella. Arrivate a Casamarciano, sede del match valido per il campionato di Serie B, le ragazze venete sono state costrette a tornare indietro dopo la comunicazione della Figc in merito al coronavirus. Queste le parole di Zeudi Doris, vicepresidente del club, rilasciate a Tuttosport: “Siamo arrabbiate nere, ci hanno trattato come delle deportate. La squadra era partita alle 9 di sabato per affrontare la trasferta più lunga di tutta la stagione. Domenica mattina la sveglia in hotel, l’allenamento di risveglio muscolare e poi la sorpresa, Ci hanno fermato e ci hanno detto che non potevamo nemmeno scendere dal pullman. Una situazione assurda, ci hanno trattato come degli untori e siamo rimasti fermi e chiuso dentro il bus”.