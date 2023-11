– noti per le lamentele ogni volta che un calciatore della Lazio o del Napoli rientra in sede infortunato da un match con le rispettive squadre nazionali - fischieranno le orecchie e uscirà fumo dalle narici leggendo i dati dello, un broker assicurativo a livello mondiale, studio che fotografa con certosina precisione le(serie A inclusa ovviamente)In massima sintesi, il dato aggregato per i cinque tornei continentali segnala che nella stagione 2022/2023,nei mesi successivi al gennaio 2022, a causa di infortuni di varia natura. Si è infatti passati da una media di 11,32 giorni di inattività nel mese di ottobre 2022 a 19,41 giorni al palo nel gennaio 2023. Di conseguenza: da 553,62 milioni di euro a 704,89 milioni di euro. Costi per la maggior parte coperti dalle polizze di assicurazione stipulate dai club per difendersi da questo tipo di inconvenienti.Ilrileva come nei cinque campionati maggiori le società, in rapporto all’inedito calendario invernale in cui era stata inserita la coppa del Mondo in Qatar, hanno dovuto far fronte ad una crescente quantità di impegni, sia nazionali che internazionali e si sono trovate a doversi preoccupare notevolmente dello stato di salute dei loro calciatori.Bundesliga e Premier League hanno subito il maggiore impatto in termini di infortuni post Mondiale. Nei mesi immediatamente successivi alla competizione. Meno incisivo il trend negativo per. Nell’intera stagione 2022/23 il totale degli infortuni registrati nei cinque campionati europei ammonta a 3.985 casi, con una lieve flessione (escluso il Covid 19) rispetto al torneo precedente (4.006). Tuttavia si è visto che il costo degli infortuni è lievitato di quasi il 30%, da 553,62 a 704,89 milioni di euro.In particolarerispetto agli storici rivali del Barcellona (36) accumulando il 21,49% dei costi complessivi dell’intera Liga.Il Dato aggregato dei cinque campionati segnala altri interessanti dati. I cinque top five club di ciascun campionato hanno registrato rispettivamente: la Bundesliga tedesca il 58,43% degli infortuni (41,57% il resto dei club), la Premier League inglese il 38,73% (il resto dei club il 61,27%) la Liga spagnola il 62,17% (il resto dei club il 37,83%), la Ligue 1 francese il 68,08% (il resto il 31,92%) e la Serie A il 32,24% (il resto il 67,76%).la palma del club più virtuoso spetta al neopromossoche, anche grazie al basso livello degli ingaggi,, costati in media 60mila euro ciascuno. Bene anche l’Udinese (12 casi) al costo medio di 190mila euro ad infortunio: e l’Empoli (18) che ha registrato un costo di 90mila euro ad infortunio.al costo medio di 270mila euro per infortunio. La Vecchia Signora da sola ha fatto segnare il 19,43% dei costi complessivi sopportati dall’intera Serie A alla voce infortuni.euro si assesta al costo medio di 260mila euro per ciascun evento., al costo medio di 180 mila euro per evento; la, costo medio 220mila euro; Il Napoli, 31 infortuni per 4.560.000 euro e un costo medio di 150mila euro ad infortunio; La Lazio, 22 infortuni, per 3.560.000 euro, costo medio 160mila euro.James Burrows, responsabile del settore sport di Howden, ha osservato: “I dati dimostrano chiaramente una tendenza e ci auguriamo che la nostra ricerca e la nostra analisi forniscano ai club più importanti d’Europa ulteriori spunti di riflessione per continuare a parlare con gli organi di governo del gioco del calcio