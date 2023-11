Il Milan perde per infortinio anche Noah Okafor. L'attaccante si aggiunge alla lunga lista di assenze che vedono coinvolto il reparto d'attacco e che in vista delle prossime gare vedrà l'assenza per infortunio di Rafael Leao e contro la Fiorentina anche di Giroud per squalifica.



LESIONE - L'attaccante svizzero si è infortunato in nazionale e ha riportato un problema muscolare alla coscia destra. I primi esami sostenuti dopo la gara giocata dalla Svizzera contro la Romania hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra.



TEMPI DI RECUPERO - Il giocatore verrà rivalutato con nuovi accertamenti tra una settimana, ma i tempi di recupero per uno stop di questo tipo solitamente si aggirano intorno ai 10-14 giorni. Salterà sicuramente la gara contro la Fiorentina e certamente non sarà a disposizione di Pioli neanche nella fondamentale sfida contro il Borussia Dortmund di Champions.