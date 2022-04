Sarà un Milan in emergenza quello che si presenterà questa sera in campo a Torino per sfidare i granata di Ivan Juric. Oltre alle già note assenze di Kjaer, Florenzi Romagnoli, l'allenatore rossonero Stefano Pioli dovrà infatti rinunciare anche a Ibrahimovic, Bennacer, Rebic e Castillejo. Per Bennacer, Rebic e Castillejo si tratta di assenze dovute ad affaticamento muscolare, per Ibra si invece c'è un sovraccarico al ginocchio sinistro.



La probabile formazione con la quale il Milan questa sera affronterà il Torino è questa: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.