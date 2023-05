Scatta l'allarme in casa Milan, si ferma Rafael Leao. Dura solo 10' la partita con la Lazio per l'attaccante portoghese, costretto a uscire e a lasciare il posto ad Alexis Saelemaekers. Leao, in occasione di un'accelerazione da area area, ha sentito tirare nella zona inguinale: un problema muscolare che ha convinto Stefano Pioli ha operare subito il cambio. Leao si è accomodato in panchina con la borsa del ghiaccio tra inguine e adduttore sul lato destro.



ANSIA MILAN - Il Milan è in ansia, preoccupazione massima per le condizioni di uno dei giocatori più decisivi in rosa, anche in vista degli impegni cruciali a cui va incontro la squadra di Pioli. Soprattutto l'EuroDerby, mercoledì l'andata delle semifinali di Champions League contro l'Inter, ma non c'è da dimenticare il finale di stagione in Serie A con l'obiettivo di entrare tra le prime quattro per strappare la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea.