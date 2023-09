In casa Milan scatta un nuovo allarme, si ferma Mike Maignan. Il portiere francese ha abbandonato all'80' la sfida con il Newcastle, esordio in Champions League per i rossoneri: si è seduto per terra e ha fatto un eloquente gesto alla panchina, con Pioli costretto a inserire immediatamente Marco Sportiello.



Le prime sensazioni da San Siro parlano di un problema al flessore per Maignan, ulteriori approfondimenti nelle prossime ore stabiliranno natura ed entità dell'infortunio.



In precedenza, al 72', si era fermato anche Ruben Loftus-Cheek: un problema accusato dopo un'azione personale sulla fascia lo ha costretto a lasciare il campo in favore di Yunus Musah.