Sporting Center 'Paradiso': report allenamento martedì 16 maggio#HVFC https://t.co/Cl3rwKG1F4 — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) May 16, 2023

Brutte notizie per ilin vista del rush finale in Serie A per la salvezza:. Il report dell'Hellas:Oggi, martedì 16 maggio, allo Sporting Center 'Paradiso', i gialloblù hanno svolto le seguenti attività: attivazione ed esercitazioni tattiche.I calciatorihanno svolto un lavoro differenziato.Il calciatoreha riportato una lesione muscolare alla gamba sinistra.Il calciatore- uscito per infortunio durante l'ultima partita di campionato giocata contro il Torino - ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro.Il calciatore- uscito anch'egli per infortunio durante l'ultimo match di campionato giocato contro i granata - ha riportato una lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro.Domani, mercoledì 17 maggio, è in programma una seduta di allenamento mattutina.