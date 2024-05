Intermania: c'era una volta lo 'Scansuolo', ora tocca alla 'Marotta League'

. All'andata a San Siroavevano ribaltato il risultato dopo il vantaggio segnato da, sabato sera èa decidere il ritorno al Mapei Stadium.. E sfuma la possibilità di battere il record della Juventus di Allegri, a quota 44. L'ultima volta senza trovare la rete era stata il 15 aprile 2023, quando l'ex Caldirola gelò la squadra di Inzaghi firmando il colpo esterno del Monza a San Siro.

- Scherzo del destino, poi proprio i brianzoli allenati da Palladino sconfissero il Napoli alla 35esima giornata dopo lo Scudetto conquistato in trasferta a Udine e festeggiato in casa con la Fiorentina. In pratica lo stesso percorso dell'Inter quest'anno. A conferma che rilassamenti del genere sono fisiologici e che le motivazioni fanno la differenza. Concetti facilmente comprensibili, ma non da tutti.- Basti pensare all'indignazione popolare per il risultato di ieri. La favola già inventata più volte in questa stagione: prima per il calendario favorevole (?!?) all'Inter, poi per i presunti "aiutini" del Var, quindi per i bilanci in rosso (ben vengano i nuovi controlli studiati dal Governo per fugare qualsiasi dubbio anche in questo senso) e ora con l'accusa di aver "regalato" i tre punti al Sassuolo dell'amico Carnevali aiutandolo nella lotta per evitare la retrocessione in Serie B.

- E pensare che negli anni scorsi si raccontava un'altra favola altrettanto ridicola: quella dello "Scansuolo", che a turno avrebbe facilitato le vittorie delle storiche grandi squadre italiane. Invece poinella stagione 2021/2022. Quella dello Scudetto vinto dai rossoneri di Pioli battendo proprio il Sassuolo nell'ultima giornata di campionato. Allora furono i tifosi nerazzurri ad accusare i neroverdi di essersi "scansati". A conferma del fatto che i complottisti non hanno colori e cambiano versione in base a cosa conviene.