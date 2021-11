Lunedì post campionato, lunedì di bilanci. Roma-Milan al centro delle polemiche per l'arbitraggio di Maresca, ne parleremo nella nostra diretta Twitch di oggi a partire dalle 18.30. Ad analizzare gli episodi più discussi ci sarà l'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa. Moviola ma non solo, perché ci sarà spazio anche per parlare della crisi della Juventus insieme all'inviato a Torino Nicola Balice, e dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic per la squadra di Pioli. Trascinatore. L'inviato del Milan Daniele Longo ci racconterà la figura di Ibra ma non solo. Poi? L'Inter. Di Inzaghi ma anche del Tucu Correa, decisivo nella vittoria con l'Udinese. Analizzeremo la gara (e il mercato) dei nerazzurri con l'inviato Pasquale Guarro.



L'UOMO COPERTINA - A prendersi la copertina dell'11a giornata di Serie A però è stato il Cholito Simeone. Ancora, di nuovo. Dopo la tripletta alla Lazio ne ha fatti altri due alla Juventus, affondando ancora di più i bianconeri. Proprio come il 27 novembre 2016, quando l'argentino giocava nel Genoa che quel giorno vinse 3-1 contro i bianconeri di Allegri. Uno degli allenatori di Simeone in rossoblù è stato Andrea Mandorlini, che ci racconterà curiosità e segreti del Cholito.



Appuntamento da non perdere!





VIENI A TROVARCI SUL NOSTRO CANALE TWITCH (QUI IL LINK), ISCRIVITI E DICCI LA TUA IN CHAT O QUI SUL SITO NELLA SEZIONE COMMENTI. LEGGEREMO TUTTI I VOSTRI POST IN DIRETTA.