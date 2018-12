. Panchina, tribuna, comunque lontano da quel campo che finora l’ha visto sempre timbrare il cartellino. Se sarà una scelta giusta o sbagliata lo dirà il tempo, per ora limitiamoci a mettere in fila alcune considerazioni, basandoci anche su quella che è stata la gestione del portoghese nell’ultimo anno al Real Madrid.Gioca ininterrottamente da quando ne aveva 17.(con la finestra Champions che si riapre a febbraio).Andiamo a vedere qualche dato statistico. CR7 quest’anno con la Juventus ha giocato 21 partite ufficiali, 16 in campionato e 5 in Champions. Ha saltato solo l’andata con lo Young Boys (era squalificato) e circa un’ora di gioco con il Valencia, gara in cui venne appunto espulso. In serie A ha saltato soltanto 10 minuti, gli ultimi controlla Fiorentina, a risultato già acquisito.Zidane spesso e volentieri l’ha risparmiato. Per dire: in Copa del Rey Cristiano non si è mai visto: il Real - uscito ai quarti con il Leganes - non l’ha mai utilizzato (e mai è stato convocato). Nella Liga ha saltato le prime quattro giornate per una squalifica pregressa, poi ha giocato 20 partite da titolare (tre volte sostituito) da fine settembre a metà febbraio.I motivi? Più che altro la volontà di risparmiarlo, qualche acciacco, nel finale di stagione l’infortunio alla caviglia, prima della finale contro il Liverpool. La gestione di Zidane è stata premiata in Champions (vinta dal Real) ma non ha trovato riscontro nella Liga (vinta dal Barcellona, con il Real terzo a -17 dai rivali).Un anno fa, proprio di questi tempi, dall’entourage dei Blancos era stata fatta circolare la notizia di un, conseguenza (anche) di una massa grassa inferiore alla media dei colleghi (la sua del 7%, quella della maggioranza dei colleghi si attesta sul 10%) e di una massa muscolare superiore. la professionalità, la dedizione alla causa, i sacrifici cui si sottopone e la cura del fisico non sono messi in discussione: in questo senso CR7 è un professionista esemplare, da prendere a modello.Zidane all’epoca gli disse: «Se accetti di riposarti di volta in volta e di rinunciare ad alcune partite, allungherai la tua carriera per diversi anni». Suggerimento che ora fa suo anche Allegri. Per il bene di Cristiano, per il bene della Juventus.